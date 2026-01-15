Netzbetreiber warnen: Planloser Gas-Ausstieg könnte zur Kostenfalle werden

Ohne klare Strategie drohen Netzkosten für verbleibende Kunden zu explodieren und Unsicherheit für die Industrie - das sagt die Gasindustrie selbst.

Nach dem Beschluss des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG, "Günstiger Stromgesetz“) fordern Energieexperten nun dasselbe Tempo für den Gasmarkt. Beim energiepolitischen Hintergrundgespräch des "Forum Versorgungssicherheit“ machten die Netzbetreiber deutlich: Der Abschied vom Erdgas muss geordnet ablaufen, sonst wird es teuer.

Die Spirale der Kosten

Die Nachfrage nach Erdgas sinkt bereits spürbar. Allein im Burgenland gab es Ende 2024 rund 12,8 Prozent weniger Gas-Zählpunkte als noch vier Jahre zuvor; österreichweit ging die Nutzung um etwa 10 Prozent zurück. Der Grund: Immer mehr Haushalte wechseln punktuell auf Wärmepumpen oder Fernwärme.