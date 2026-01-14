Milchbar

Energieexperte: "Physikstunden für alle Politiker"

Bernd Vogl, Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds, spricht sich für weniger Förderungen aus. Warum - und wieso Österreich ein Speicherland ist, erzählt er am 91. Tresen der Milchbar.
14.01.26, 13:55

Das Budget des Klima- und Energiefonds ist von 650 auf rund 300 Millionen Euro gesunken. Wie sich das auf die Energiewende in Österreichs Haushalten und Unternehmen auswirkt, das weiß dessen Geschäftsführer Bernd Vogl. Am 91. Tresen der Milchbar erklärt der Experte, was gegen Atomkraft und für Österreich als Speicherland spricht. 

Im Gespräch mit Josef Gebhard und Johanna Hager legt er dar, wohin die Reise geht und warum Europa Skalierung lernen muss. 

