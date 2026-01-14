Energieexperte: "Physikstunden für alle Politiker"

Das Budget des Klima- und Energiefonds ist von 650 auf rund 300 Millionen Euro gesunken. Wie sich das auf die Energiewende in Österreichs Haushalten und Unternehmen auswirkt, das weiß dessen Geschäftsführer Bernd Vogl. Am 91. Tresen der Milchbar erklärt der Experte, was gegen Atomkraft und für Österreich als Speicherland spricht.

Im Gespräch mit Josef Gebhard und Johanna Hager legt er dar, wohin die Reise geht und warum Europa Skalierung lernen muss.

Abonnieren Sie unseren Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlassen Sie uns gerne eine Bewertung, wie Ihnen die Milchbar gefällt und empfehlen Sie uns weiter. Mehr Podcasts gibt es auch unter kurier.at/podcasts.