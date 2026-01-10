Strafverfahren eingestellt, Ministerium hält aber an Abberufung von PH-Rektor fest

Die Ermittlungen wegen Untreue gegen Erwin Rauscher, den im Vorjahr abberufenen Rektor der Pädagogischen Hochschule (PH) Niederösterreich wurden – der KURIER berichtete – eingestellt. Für das Bildungsministerium ändert das aber nichts. Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt werde „selbstverständlich zur Kenntnis genommen“, die Begründung der Einstellung werde derzeit geprüft, rechtskräftig sei diese noch nicht, heißt es in einer Stellungnahme. „Grundsätzlich entfaltet diese auch keine Bindungswirkung für dienst- und disziplinarrechtliche Bewertungen.“

Nach Einschätzung der zuständigen Abteilung im Ministerium lägen „schwerwiegende Dienstpflichtverletzungen“ vor, die Abberufung sei gedeckt. „An dieser rechtlichen Beurteilung hält das Ministerium unverändert fest.“ Die Abberufung sei auch unabhängig vom Ausgang strafrechtlicher Prüfungen, daher ergebe sich aus der Einstellung des Strafverfahrens auch keine Neubewertung.