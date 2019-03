Strache: "Wollen keine weiteren konfessionellen Feiertage"

Letztes Wort gesprochen

Die Entscheidung, den Feiertag nun generell zu streichen, begründete Strache erneut damit, dass ansonsten auch Klagen anderer Konfessionen folgen hätten können: "Bis hin auch zu einem muslimischen Feiertag. Das haben wir mit der Lösung sichergestellt, dass das nicht kommt. Weil wir keine weiteren konfessionellen Feiertage in Österreich haben wollen." Man hätte das Gesetz so adaptieren müssen, um zu verhindern, dass religiöse Feiertage in Zukunft "nicht explodieren", so Strache.