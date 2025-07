Rechtspopulisten in Wien: Strache lud zu EU-Patriotentreffen

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat am Wochenende eine "Wiener Konferenz der Europäischen Patrioten" organisiert. Dieses Treffen hat aber offenbar nichts mit der Rechtsaußen-Fraktion im EU-Parlament namens "Patrioten für Europa" zu tun, der die FPÖ angehört. Bei der Konferenz im Hotel Imperial Riding School ging es am Samstagabend um die Themen Frieden, Freiheit und Sicherheit, wie Strache am Montag mitteilte.

Strache war mit seinem "Team HC Strache" im April bei der Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahl in Wien angetreten und hatte dort massive Verluste verschmerzen müssen. Am 11. Juni trat der ehemalige Vizekanzler sein Amt als Bezirksrat in Floridsdorf an.