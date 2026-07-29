Stocker zu Wehrdienst neu: „Keine parteipolitische Frage, das ist eine verteidigungspolitische Frage“

Die Koalition hat sich auf die Neuordnung des Wehrdienstes geeinigt - viele Fragen, etwa jene nach der zusammenhängenden Dauer des verpflichtenden Einsatzes, sind jedoch noch offen.

Im Ö1-Morgenjournal nahm Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Mittwoch dazu ausführlich Stellung.

Dabei warb er vor allem auch für eine Unterstützung aus der Opposition. Die Regierung habe sich geeinigt, nun brauche es für die Umsetzung im Parlament eine Zweidrittelmehrheit.

Sechs plus drei Monate

„Wenn das gelingt, dann ist es so, dass mit nächstem Jahr die, die einrücken, wissen, dass sie sechs Monate am Stück plus drei zusätzlich im Bundesheer verbringen werden.“

Details, wie viel davon unmittelbar nach dem Grundwehrdienst dranhängt, seien noch Teil der Gesetzwerdung. Vorstellbar seien etwa, zwei Monate dann als Truppenübung direkt anzuschließen und ein Monat im Sinne von Milizübungen in den zehn Jahren danach bis zum 30. Lebensjahr der Wehrpflichtigen.

Für die bevorstehenden Verhandlungen im Parlament stellte Stocker klar: „Das ist keine parteipolitische Frage, das ist eine verteidigungspolitische Frage.“

Er werde „selbstverständlich mit beiden Oppositionsparteien“ verhandeln und dafür werben, „dass wir auch die Mehrheit im Parlament für diese Reform erhalten“.