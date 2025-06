" Klimaschutz kennt keine Landesgrenzen und betrifft uns alle. Dabei müssen wir als Politik die richtigen Weichen stellen und sowohl die Bevölkerung als auch Wirtschaft und Industrie mit an Bord holen", sagte Stocker in einem Statement gegenüber der APA.

Im Vorfeld der Klimakonferenz "Austrian World Summit" hat Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) den Gastgeber Arnold Schwarzenegger am Montagabend im historischen Leopold-Figl-Saal im Bundeskanzleramt begrüßt.

Herausforderungen sind "Auftrag zum Handeln"

"Die Herausforderungen, denen wir derzeit gegenüberstehen, sind ein weiterer Auftrag zum Handeln. Die Arbeit, die wir leisten, ist ein wichtiger Beitrag für eine Welt, in der Umweltverschmutzung der Vergangenheit angehört und eine nachhaltige Zukunft für alle möglich ist", erklärte Schwarzenegger. Die Klimakrise lasse sich nicht durch Resignation oder endlose Debatten lösen. "Statt Stillstand braucht es jetzt Tatkraft und den Mut, Frust in positive Energie umzuwandeln", so der ehemalige Gouverneur von Kalifornien.

Dies ist auch die zentrale Aufgabe des Summit, der am Dienstag in der Hofburg stattfindet. 1.500 Personen werden hier positive Wege aufzeigen, um der Klimakrise zu begegnen. Unter den Teilnehmern finden sich auch 500 Schülerinnen und Schüler.