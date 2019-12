Steiermark-Regierung: Opposition moniert "Proporz statt Klimaschutz"

FPÖ-Chef und Klubobmann Mario Kunasek sagte: "Es kann festgehalten werden, dass Schützenhöfer und die ÖVP - gestärkt vom Wahlergebnis - die SPÖ zu einem echten Juniorpartner degradiert haben. Der Blick auf die Ressortverteilung zeigt bereits, wer in den nächsten Jahren den Ton angeben wird. Die SPÖ befindet sich in einer Phase der ideologischen und programmatischen Selbstaufgabe zum Preis des vermeintlichen Machterhalts", sagte Kunasek u.a. Es sei eine Chuzpe der besonderen Art, dass dem Landtag die Regierungsmannschaft und das zugehörige Programm weniger als 24 Stunden vor der konstituierenden Sitzung des Landtags vorgelegt werde. Im inhaltlichen Bereich sprachen ÖVP und SPÖ nach Ansicht Kunaseks "gleich mehrere gefährliche Drohungen aus. So heißt es im Kapitel Migration, dass der 'steirische Weg' fortgesetzt werden soll. Darunter zu verstehen ist wohl die toleranzromantische Haltung der Regierenden gegenüber Asylanten aus aller Herren Ländern." Und die Reformaktivitäten der Neuauflage der schwarz-roten Koalition dürften sich vor allem auf die Schließung von Krankenhausstandorten fokussieren.

Dies befürchtet auch die KPÖ, deren Klubchefin Claudia Klimt-Weithaler mutmaßte, dass "die Fortsetzung der Koalition war schon vor der vorgezogenen Landtagswahl beschlossene Sache" gewesen sei. Der Titel "Agenda Weiß-Grün" sei schon die bedeutendste Neuerung. Stehsätze und Überschriften sind bereits aus den vergangenen Perioden bekannt, nun lediglich ergänzt um den Klimaschutz. Die einzige in der Pressekonferenz der neuen Regierung bekannt gewordene Festlegung betreffe die Errichtung des "Leitspitals" in Stainach-Pürgg, an der trotz eines eindeutigen Votums der Bevölkerung im Bezirk Liezen und trotz einer absehbaren Kostenexplosion festgehalten werde, bedauerte Klimt-Weithaler. Auch sie kritisierte die "Schaffung eines bisher offenbar nicht benötigten Postens mit einem Top-Gehalt für den ehemaligen SPÖ-LHStv. Schickhofer.

Die KPÖ kündigte an, in der konstituierenden Sitzung des Landtags den 3. Landtagspräsidenten nicht mitwählen zu wollen. Hier soll Gerald Deutschmann ( FPÖ) den Posten von Gerhard Kurzmann übernehmen. Diese Entscheidung stehe fest, ohne Ansehen der Person des Kandidaten, da die KPÖ das Amt des 3. Präsidenten für überflüssig hielten. An der Spitze des Landtagspräsidiums soll es zu einem Wechsel kommen: Gemäß Wahlergebnis übernimmt Manuela Khom ( ÖVP) von Gabi Kolar ( SPÖ), die 2. Präsidentin werden soll.