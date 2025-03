"Zwei der Opfer kennen wir: Einer ist im Juli zu uns gekommen - nicht vorrangig, weil er seelische Hilfe gebraucht hat, sondern in erster Linie, weil er uns gefragt hat, was er tun soll. Wir sagten ihm, er solle sofort zur Polizei gehen. Ein Zweiter hat sich auch noch gemeldet, dem wir das Gleiche empfohlen haben", sagte Niedermayer im APA-Gespräch.

Joe Niedermayer, Vorsitzender des steirischen LGBTIQ+-Vereins RosaLila PantherInnen , ist nach dem am Freitag bekannt gewordenen Ausmaß an gezielten Angriffen auf die homosexuelle Szene erschüttert: "Ich glaube aber, dass die Dunkelziffer noch höher ist." Gleich zwei der von den Übergriffen betroffenen Männer hatten sich im Frühling und Sommer des Vorjahres bei Niedermayer gemeldet und um Rat gesucht.

Seit Jahrzehnten gilt ein Waldstück südlich von Graz als sogenannter Cruising-Treffpunkt für schwule Männer. Das sei damals entstanden, als homosexueller Kontakt tatsächlich noch verboten war, erklärte Niedermayer. Noch heute wird der Treffpunkt für völlig legale, anonyme, sexuelle Kontakte genutzt, was aber auch immer wieder für Ärger in der Nachbarschaft sorge. Beide Männer, die bei Niedermayer Rat gesucht haben, seien von den Tätern dorthin gelockt worden.

"Spielball der Politik"

Der Vorsitzende meinte, dass seiner Ansicht nach der Hass gegen queere Menschen nicht mehr, "aber salonfähiger" werde. Er merke das auch anhand der Pöbeleien, die er selbst erfahre, wenn er etwa im Vereinslokal in der Grazer Annenstraße ist und wöchentlich vor allem Jugendliche oder junge Männer nur zum Schimpfen hereinkommen.

"Der Hass wird salonfähiger und das hat meiner Meinung nach auch mit einer FPÖ, mit einem Viktor Orban in Ungarn, Putin und Trump zu tun. Wenn die Dinge in der Öffentlichkeit sagen, dann fühlen sich Menschen, die einen Hass in sich tragen, ermutigt, auch etwas öffentlich zu sagen", sagte Niedermayer.

"Man wird zum Spielball der Politik, dabei sind queere Menschen überall, in allen Gesellschaftsschichten und auch in allen politischen Parteien. Aber ich habe das Gefühl, es wird gerade ein neues Feindbild aufgezogen", erklärte er weiter. "Gleichzeitig muss man aber auch sagen: Die letzten zehn bis 20 Jahre haben queere Themen mehr Sichtbarkeit denn je erhalten, und je mehr Regenbogenfahnen ich aufhänge, desto mehr werden logischerweise heruntergerissen. Die Entwicklung zu mehr Sichtbarkeit der queeren Bevölkerung schlägt so natürlich auch in die andere Richtung aus."