Frauen verdienen schon beim Berufseinstieg viel weniger als Männer

Von wegen gleicher Start, gleiche Chancen: Die Lohnschere zwischen Männern und Frauen öffnet sich nicht erst später im Leben – etwa durch Teilzeitarbeit nach der Babypause. Der Bericht „Bildung in Zahlen 2024/25“ wirft im Rahmen des „Bildungsbezogenen Erwerbskarrierenmonitorings“ einen genauen Blick auch auf die Einkommen junger Menschen genau 18 Monate nach ihrem Ausbildungsabschluss. Das ernüchternde Fazit: Der Gender Pay Gap ist bereits am Beginn der Karriere offensichtlich.

Nach der Lehre klafft die Schere sofort auf

Besonders drastisch zeigt sich die Ungleichheit bei den Lehrabsolventinnen. Nur eineinhalb Jahre nach dem erfolgreichen Abschluss steigen Männer im Median mit einem Bruttomonatsgehalt von 2.942 Euro in das Berufsleben ein, während Frauen sich mit 2.391 Euro zufriedengeben müssen. Eine Lücke von fast 600 Euro monatlich.

Ein Teil dieser Lücke lässt sich durch die klassische, stark geschlechterspezifische Berufswahl erklären: Burschen drängen in gut bezahlte technische Berufe, Mädchen oft in schlechter bezahlte Dienstleistungsbranchen. So dominieren Frauen etwa die Ausbildungen zu Sekretariats- und Büroarbeiten oder im Friseurgewerbe und der Schönheitspflege, während Männer den Maschinenbau oder die Elektrotechnik prägen.

Wer eine Ausbildung im IT-Bereich abschließt, darf sich über Median-Einkommen von rund 3.000 Euro freuen. Im Dienstleistungssektor hingegen erzielen Frauen 18 Monate nach Lehrabschluss mit 2.087 Euro brutto das österreichweit geringste Einkommen.

Doch die Berufswahl allein ist nicht die ganze Wahrheit. Selbst im selben Sektor werden Frauen massiv benachteiligt. Das extremste Beispiel findet sich im Ausbildungsfeld „Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Tiermedizin“: Hier steigen junge Männer nach der Lehre mit durchschnittlich 3.168 Euro ein, Frauen hingegen mit 2.256 Euro – ein satter Unterschied von fast 900 Euro im Monat trotz derselben Qualifikationsstufe.