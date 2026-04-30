Pilotprojekt soll Langzeitarbeitslose in den Job zurückholen

Der Arbeitsmarkt im Waldviertel ist anders. Das zeigen aktuelle Zahlen des AMS. Zwar macht sich die angespannte wirtschaftliche Lage bemerkbar, jedoch deutlich langsamer als im Rest des Landes: Mit einem Plus von 1,3 Prozent lag der Anstieg der Arbeitslosigkeit klar unter dem niederösterreichweiten Durchschnitt von 5,6 Prozent.

Der Waldviertler Arbeitsmarkt steht zunehmend im Zeichen des demografischen Wandels. Während die Zahl junger Arbeitsloser sinkt, ist der Anteil an Jobsuchenden über 55 Jahren hoch. Besonders herausfordernd ist die Situation für langzeitarbeitslose Menschen. Intensive Beratung und Betreuung seien in diesem Fall zentrale Hebel, so Stefan Waldhäusl, Leiter des AMS Zwettl.

Ein Jahr Laufzeit

Zudem setzt das AMS hier mit einem neuen Projekt an. "Wir werden ab Sommer ein von der EU gefördertes neues Vermittlungsprogramm für langzeitarbeitslose Personen, die gesundheitliche Einschränkungen haben, testen", beschreibt AMS NÖ-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern das Konzept von "Support".