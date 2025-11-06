Stabilitätspakt: Nächste Runde Freitag

Am morgigen Freitag versuchen Bund, Länder und Gemeinden einen Schritt vorwärts zum Abschluss eines Stabilitätspakts zu machen. Eine Einigung bei der Besprechung, an der auch nur ein Teil der Finanzlandesräte teilnimmt, gilt als so gut wie ausgeschlossen. Zuletzt waren die Gebietskörperschaften sogar weiter voneinander entfernt als zu Beginn der Gespräche. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) drängte am Donnerstag im Budgetausschuss auf eine baldige Einigung.

Laut Parlamentskorrespondenz meinte der Ressortchef, er gehe von einer Verständigung noch in diesem Jahr aus und orte "erhebliche Einsparungsvorhaben der Bundesländer". Teilweise seien diese aber in den aktuell präsentierten Voranschlägen weniger hoch als angekündigt.

Problemfall Gemeinden

Wegen der eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen und des straffen Budgetvollzugs liegt der Bund laut Marterbauer budgetär aktuell sogar besser als gedacht. Mehr Sorgen würde ihm die gesamtstaatliche Lage durch die Situation der Länder und Gemeinden bereiten, die etwa eine starke Ausgabenentwicklung in den Bereichen Kinderbetreuung, Pflege und Gesundheit aufweisen würden. Was die Kommunen angeht, vertrat der Finanzminister die Ansicht, dass deren Defizit "ohne einnahmenseitige Maßnahmen nicht auf Null zu bringen" sei.