"Es steht Spitz auf Knopf": Spritpreisbremse kurz vor dem Aus

Nachdem die Gespräche zwischen ÖVP, SPÖ und Neos Mittwochabend ergebnislos abgebrochen werden mussten, ging man auch bei der Fortsetzung Donnerstagvormittag ohne Einigung auseinander. Um11.30 Uhr hat die Dreierkoalition noch einen letzten Versuch gestartet, sich auf etwas zu einigen, denn die Zeit drängt: Ohne politischen Pakt läuft die Maßnahme aus - und das könnte sich zu einem handfesten Konflikt in der Regierung auswachsen, sind doch die SPÖ sowie Teile von ÖVP und Neos dafür.

"Es steht Spitz auf Knopf. Aus unserer Sicht wäre es fatal, ausgerechnet an jenem Tag, an dem sich der Rohölpreis wieder auf dem rekordverdächtigen Niveau von 120 Dollar pro Barrel einpendelt, auf eine Entlastungsmaßnahme zu verzichten", sagt ein SPÖ-Verhandler dem KURIER.

Dem Vernehmen nach gibt es insbesondere bei den wirtschaftsliberalen Parteien ÖVP und Neos Für- und Gegensprecher für die Spritpreisbremse.