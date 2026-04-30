Spritpreise: E-Control warnt vor Folgen von Ende der Bremse

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Die Regulierungsbehörde E-Control sieht einen positiven Effekt der Spritpreisbremse – diese habe spürbar zur Senkung der Treibstoffpreise beigetragen. "Über alle Tankstellen hinweg haben wir im Durchschnitt mehr als zwölf Cent Preissenkung gesehen", sagt E-Control-Experte Johannes Mayer im Ö1-Morgenjournal. Eine mögliche Verlängerung der Maßnahme wird derzeit politisch diskutiert. Mayer bestätigte, dass ein Auslaufen der Spritpreisbremse tendenziell wieder steigende Preise zur Folge hätte – allerdings schrittweise und nicht abrupt.

Schwächung des Wettbewerbs Kritisch sieht die E-Control jedoch die Auswirkungen auf einzelne Tankstellenbetreiber. Diese hätten teils keine entsprechenden Preisnachlässe von ihren Lieferanten erhalten und müssten daher mit geringeren Margen oder sogar Verlusten verkaufen. Das könne mittel- bis langfristig den Wettbewerb schwächen und insbesondere kleinere Tankstellen – etwa im ländlichen Raum – unter Druck setzen. "Das bedeutet dann, dass die Autofahrer länger fahren müssen als in der Vergangenheit", sagt Mayer. Auf die Frage, ob eine Verlängerung der Spritpreisbremse negative Effekte hätte, verweist Johannes Mayer auf den Wettbewerb. Aufgrund des Wettbewerbs seien alle gezwungen, mit den Preisen nach unten zu gehen. "Wenn es Wettbewerb gibt, dann kann man niemanden davon ausnehmen. Es gibt keinen Schutzmantel dagegen", so der Experte.