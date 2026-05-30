Spritpreis-Rechner mit neuen Funktionen für Autofahrer

Der Spritpreisrechner des Wirtschaftsministeriums bietet ein neues Service. Preisinformationen für Diesel und Super können nun via E-Mail abonniert werden. Unter www.spritpreisrechner.at können die Preismeldungen abonniert werden, die günstigsten Tankstellen in der gewünschten Region werden dann regelmäßig zu einer Wunschzeit per E-Mail verschickt, gab das Wirtschaftsministerium am Samstag bekannt.