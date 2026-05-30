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Inland

Spritpreis-Rechner mit neuen Funktionen für Autofahrer

Wirtschaftsministerium und E-Control bieten neue E-Mail-Funktion an.
30.05.2026, 14:33

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Eine Zapfpistole steckt in einem roten Auto an einer Tankstelle.

Der Spritpreisrechner des Wirtschaftsministeriums bietet ein neues Service. Preisinformationen für Diesel und Super können nun via E-Mail abonniert werden. Unter www.spritpreisrechner.at können die Preismeldungen abonniert werden, die günstigsten Tankstellen in der gewünschten Region werden dann regelmäßig zu einer Wunschzeit per E-Mail verschickt, gab das Wirtschaftsministerium am Samstag bekannt.

Ölvorräte schrumpfen rasant: Warnung vor Spritmangel im Sommer

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) sprach in einer Aussendung von "Transparenzpolitik mit direktem Nutzen im Alltag". Man stärke die Konsumenten, erhöhe den Wettbewerb am Tankstellenmarkt und sorge dafür, "dass Preisvorteile sichtbar werden und informierte Kaufentscheidungen getroffen werden können".

ÖVP Wolfgang Hattmannsdorfer
Agenturen, jg  | 

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