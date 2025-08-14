"Massiv gebremst": SPÖ kritisiert Hattmannsdorfer wegen Lebensmittelpreisen

Die Bundesregierung will sich auf EU-Ebene für ein Verbot von territorialen Lieferbeschränkungen – hierzulande als "Österreich-Aufschlag" bekannt – starkmachen. Das hat Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer (ÖVP) jetzt auch in einem Brief an die EU-Kommission unterstrichen. Diesen hatte das Ministerium Mittwochnachmittag dem KURIER übermittelt, nachdem eine KURIER-Anfrage zu Hattmannsdorfers Position beim "Österreich-Aufschlag" am 7. August noch unbeantwortet geblieben war. Die ÖVP ist damit auf die Linie der SPÖ eingelenkt. Jüngst war der "Österreich-Aufschlag" im Rahmen der von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) losgetretenen Diskussion über staatliche Eingriffe bei Lebensmittelpreisen ins Rampenlicht geraten.

Debatte über EU-Abstimmung Für Diskussionen sorgen nun Medienberichte, wonach Österreich sich im Juni in einer EU-Arbeitsgruppe gegen ein Verbot ausgesprochen hat. Laut Standard und ORF mahnten österreichische Vertreter des Wirtschaftsministeriums in einer EU-Ratsgruppe am 16. Juni in Brüssel eher zu Zurückhaltung bei Regulierungsmaßnahmen in der Thematik. Aus österreichischer Sicht "gebe es aufgrund der Themenkomplexität und schwierigen Problemdefinition keine universelle Lösung", heißt es in einem der APA vorliegenden Ausschnitt eines Sitzungsprotokolls. Es stelle sich die Frage, wie ungerechtfertigte territoriale Lieferbeschränkungen definiert werden könnten - "daher seien neue Regulierungsmaßnahmen nicht zielführend", sollen die Beamten ihren europäischen Kollegen mitgeteilt haben.

"In Brüssel das Gegenteil getan" SPÖ-Klubobmann Philip Kucher verweist in einer Aussendung darauf, dass der Einsatz gegen den "Österreich-Aufschlag" im Regierungsprogramm paktiert gewesen sein. "Leider haben Vertreter des Wirtschaftsministeriums in Brüssel offenbar das Gegenteil getan und sind massiv auf der Bremse gestanden", so Kucher. Und: "Ich gehe davon aus, dass Minister Hattmannsdorfer in seinem Ministerium für Klarheit sorgt: Was in Österreich versprochen wird, muss dann auch in Verhandlungen in Brüssel gelten." Auch die Gewerkschaften kritiseren Hattmannsdorfer. "Will er die Preislawine stoppen oder nicht?", fragt ÖGB-Bundesgeschäftsführerin Helene Schuberth per Aussendung in Richtung Hattmannsdorfer. "Es braucht vollen Einsatz Österreichs im Kampf gegen Preisaufschläge", fordert auch die GPA-Vorsitzende Barbara Teiber.