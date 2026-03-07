SPÖ-Bundespartei: Stärkt die Partei Andreas Babler heute den Rücken?

Seit dem 6. Juni 2023 ist Andreas Babler der 13. Bundesparteivorsitzende der SPÖ, seit 3. März 2025 Vizekanzler in der Dreierkoalition mit ÖVP und Neos.

In der Messe Wien stimmen den Delegierten heute nicht nur über den weiteren Kurs, sondern auch über den Rückhalt ihres Vorsitzenden ab. 2023 stimmten in Graz 88,76 Prozent für Babler.

Verfolgen Sie hier den Live-Stream aus der Messe Wien - und weiter unten unsere Live-Berichterstattung von vor Ort.