SPÖ-Bundespartei: Stärkt die Partei Andreas Babler heute den Rücken?

89 Prozent der Delegierten stimmen 2023 für Andreas Babler an der Spitze der Sozialdemokratie. In der Messe Wien stellt er sich heute der Wiederwahl.
Johanna Hager, Josef Gebhard und Alexandra Diry
07.03.2026, 07:00

SPÖ-BUNDESPARTEITAG 2023: BABLER

Seit dem 6. Juni 2023 ist Andreas Babler der 13. Bundesparteivorsitzende der SPÖ, seit 3. März 2025 Vizekanzler in der Dreierkoalition mit ÖVP und Neos. 

In der Messe Wien stimmen den Delegierten heute nicht nur über den weiteren Kurs, sondern auch über den Rückhalt ihres Vorsitzenden ab. 2023 stimmten in Graz 88,76 Prozent für Babler. 

Verfolgen Sie hier den Live-Stream aus der Messe Wien - und weiter unten unsere Live-Berichterstattung von vor Ort. 

SPÖ-Bundesparteitag 2026

SPÖ Andreas Babler
kurier.at, haj  | 

