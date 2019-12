SPÖ gegen Grüne: Dicke Luft vor heutigem Nationalrat

Atmosphärisch herausfordernd dürfte es gleich zu Beginn der der Sitzung werden. Die beiden "Aktuellen Stunden" drehen sich auf Antrag der SPÖ um Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen sowie auf Initiative der ÖVP um die Herausforderungen für die neue EU-Kommission.

Attacke gegen Grüne

Ersterer Punkt hatte gestern für äußerst giftige Kommentare der SPÖ Richtung der Grünen gesorgt. Wegen der lang andauernden Koalitions-Gespräche mit der ÖVP könnten wichtige Maßnahmen nicht umgesetzt werden, sagte etwa SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried. "Eine wahre Vertagungsorgie lähmt den österreichischen Nationalrat wie zu Zeiten von Schwarz-Blau. Das ist wirklich schlimm, enttäuschend und bemerkenswert unfortschrittlich."

Es gäbe einen Wettbewerb zwischen ÖVP und Grünen, wie man "sinnvolle Dinge" verzögere.

​​​​​​​Die SPÖ will heute ein Sofortmaßnahmenpaket zum Gewaltschutz beschließen. Weil die Grünen aber noch mit der ÖVP verhandelten und die Nationalratsausschüsse noch nicht konstituiert seien, könnten "auch Frauenleben gefährdet werden", stellte SPÖ-Frauensprecherin Gabriele Heinisch-Hosek am Dienstag in den Raum.

Die Grünen wiesen die Vorwürfe zurück und forderten gestern eine Entschuldigung von SPÖ-Frauensprecherin Gabriele Heinisch-Hosek. Diese habe laut Sigrid Maurer, Vizechefin im Grünen Club, mit ihren Äußerungen einen Konnex zwischen den Verhandlungen und nicht verhinderten Frauenmorden hergestellt. "Eine parteipolitische Instrumentalisierung der Frauenmorde ist inakzeptabel", sagte Maurer. Heinisch-Hosek sprach von einer "Missinterpretation". Es gehe ihr um "rasche Beschlüsse".