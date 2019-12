Casinos und Ibiza: SPÖ und Neos bringen heute Verlangen nach U-Ausschuss ein

Spitze des Eisbergs?

Neos-Chefin Meinl-Reisinger machte die Brisanz des Themas deutlich: "Der Verdacht, dass es Gegenleistungen für Gesetze gab, ist einer der schwerwiegendste Verdachtsmomente, die man in der Politik äußern kann", sagte sie. Dabei sei eine der zentralen Fragen, ob die Casino-Causa nur die Spitze des Eisberges war oder ob ein System dahinter steckte, in dem Geld, Macht oder Posten gegen Gesetze getauscht wurden.

Bei der Untersuchung sei Dringlichkeit geboten, weil maßgeblich beteiligte Akteure wohl auch wieder der nächsten Bundesregierung angehören werden. Die ersten Befragungen von Auskunftspersonen sollen daher bereits Ende März bis Anfang April nächsten Jahres stattfinden. Eine konkrete Liste der geladenen Personen gebe es zwar noch nicht, einige Namen könne man aber schon nennen: Ex-Finanzminister Löger, der abberufene Casinos-Vorstand Peter Sidlo, Aufsichtsratsschef Walter Rothensteiner und auch Ex-Casinos-Vorstand und ehemaliger SPÖ-Abgeordneter Dietmar Horscher.

Was wussten Kurz und Blümel?

Meinl-Reisinger macht außerdem deutlich: "Mir kann keiner weismachen, dass Kurz und Blümel von alledem nichts gewusst haben."

Auch an die Grünen, die sich derzeit in Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP befinden, richtete die Neos-Chefin sich: "Ich löse den Interessenskonflikt, den die Grünen hier haben und lade sie ein, sich ganz intensiv am Untersuchungsausschuss zu beteiligen", sagte sie.

Konkret soll der U-Ausschuss in acht Themengebiete gegliedert sein: