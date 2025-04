KURIER: Herr Seltenheim, nachdem Andreas Babler als SPÖ-Chef in die Parteizentrale in der Löwelstraße eingezogen war, hat es immer wieder parteiinterne Turbulenzen gegeben. Affären wie jene von Georg Dornauer oder Klaus Luger, Kritik aus den Bundesländern. Seit die SPÖ in der Regierung ist, scheinen all diese Stimmen verstummt zu sein. Was hat sich geändert?

Klaus Seltenheim: Die SPÖ hat in Österreich zweimal die Demokratie miterkämpft und mitaufgebaut. Die SPÖ ist in ihrer DNA eine staatstragende Partei. Mit der neuen Regierung aus ÖVP, SPÖ und Neos wurde die längste Periode der SPÖ in der Opposition seit 1945 beendet. Die SPÖ zeichnet aus, dass wir in schwierigen Zeiten unsere Verantwortung wahrnehmen. Und wir haben so eine schwierige Zeit. Das ist nicht bei allen Parteien so. Die FPÖ mit dem feigsten Parteiobmann Österreichs hat sich aus der Verantwortung gestohlen.

Jetzt weiß man aber, dass nicht jede rote Landespartei mit der Dreier-Koalition zufrieden ist. Hans Peter Doskozil hat sich im Burgenland gegen eine Regierungsbeteiligung der SPÖ ausgesprochen. Ist das nur intern eine Debatte?

Die SPÖ ist sich ihrer staatspolitischen Verantwortung bewusst. Es geht darum, das Staatsinteresse vor das Parteiinteresse zu stellen. Wir hätten es natürlich so wie Herbert Kickl machen können: Das Ganze nicht ernst nehmen, nur eine halbe Stunde pro Tag Koalitionsverhandlungen zu führen und in Opposition zu gehen. Die SPÖ tickt aber nicht so.