Babler zu Forderung nach höherem Pensionsantrittsalter: "Wird nicht kommen"

Es gehe vielmehr darum, dafür zu sorgen, dass das jetzige tatsächliche Antrittsalter in der Realität auch erreicht werde. Inhaltlich machte Babler, der sein rotes Regierungsteam heftig lobte, zudem klar, dass im Zuge der "Sozialhilfe neu" auch die Kindergrundsicherung eingeführt werden müsse.

In Bezug auf die prekäre Budgetlage ließ er deutliche Kritik an den Regierenden der vergangenen Jahre durchklingen - ohne die ÖVP beim Namen zu nennen: "Wir bringen Ordnung in das, was andere verbrochen haben." Dem am Parteitag für den Landesparteivorsitz zur Wahl stehenden Landeshauptmannstellvertreter Philip Wohlgemuth wünschte er unter kräftigem Applaus der Delegierten ein "starkes Ergebnis". Bereits vor dem Parteitag hatte Babler der Tiroler SPÖ eine "Aufbruchsstimmung und Geschlossenheit" attestiert.