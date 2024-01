Babler: ÖVP biedert sich an Freiheitliche an

SPÖ-Chef Andreas Babler hat im Zuge eines Ö1-Interviews scharfe Kritik an Bundeskanzler Karl Nehammer und der ÖVP geübt. Die ÖVP klammere sich an die Macht und biedere sich dabei auch den Freiheitlichen an - Nehammer habe bei seiner Rede in Wels sozusagen "einen Heiratsantrag als Juniorpartner abgegeben".