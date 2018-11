Sozialversicherung: "Keine Antworten, kein Plan"

Prettner : "Zu wichtig für risikoreichen Feldversuch"

Nach dem Motto "schauen wir einmal was rauskommt, Augen zu und durch" könne man aber keine Reform in einem so wichtigen Bereich durchführen. Das Gesundheitssystem sei viel zu wichtig für einen derart risikoreichen Feldversuch, merkte die Kärntnerin Prettner an. Ihr sei es nach diesem " Scheingespräch" nicht möglich, eine Risikofolgenabschätzung für ihr Bundesland vorzunehmen. Darabos glaubt nicht, dass der Wegfall des Ausgleichsfonds durch den Bund ausgeglichen wird - und das sei für Bundesländer wie das Burgenland "eine Katastrophe".

Darabos : "Einsparung hat niemand erklären können"

Keine einzige Unterlage zur Finanzierung habe es im heutigen Gespräch gegeben, obwohl in der Begutachtung u.a. auch der Budgetdienst des Parlaments und der Rechnungshof die angegebene Einsparung von einer Milliarde Euro bezweifelten. Wie man diese erreichen könnte hat laut Darabos auch heute "niemand erklären können".