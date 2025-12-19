Sparzwang: Ministerium streicht 50 Millionen Euro für Pflege-Digitalisierung

Aufruhr herrscht in den heimischen Träger-Organisationen, die mobile Pflegedienste anbieten. Am Freitag erreichte sie ein Schreiben aus dem Sozialministerium, wonach die für 2026 vorgesehenen Mittel zur Digitalisierung der Pflege nun kurzfristig doch nicht fließen können. Der Grund: Die aktuelle budgetäre Situation.

„Wir befinden uns in einer Schockstarre“, sagt Elisabeth Anselm, Geschäftsführerin des Hilfswerks, zum KURIER angesichts der Hiobsbotschaft aus heiterem Himmel. Das Hilfswerk steht aktuell auch der Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt vor, in der weitere namhafte Träger-Organisationen wie Caritas oder Diakonie vertreten sind. Überall sei die Empörung groß, so Anselm.

Innovationsfonds Worum geht es konkret: Im Regierungsprogramm der Dreierkoalition wurde ein sogenannter Innovationsfonds für Projekte im Medizin- und Pflegebereich vereinbart, der für 2026 mit 50 Millionen Euro dotiert war. Laut Anselm habe sich in Gesprächen zuletzt herauskristallisiert, dass die Gelder vor allem in die Pflege-Digitalisierung fließen sollen. Schließlich könnten laut Anselm die gemeinnützigen Organisationen dieses Projekt keinesfalls aus eigenen Mitteln stemmen. Derzeit erfolge die Pflegedokumentation oft noch in Papierform, was vor allem angesichts der knappen Personalsituation nicht zweckmäßig sei. Eine digitale Pflegedokumentation sei aber auch Voraussetzung für die für 2028 geplante Anbindung der mobilen Pflege an die elektronische Gesundheitsakte ELGA. Diese würde laut Anselm eine enorme Qualitätsverbesserung in der Pflege bringen. So stünden auf Knopfdruck alle wesentlichen Daten zur Verfügung, wenn ein Patient ins Spital müsse oder umgekehrt nach einer dortigen Behandlung wieder nach Hause komme.