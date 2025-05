Sozialministerin Schumann: "Die Umgangskultur bereitet mir Sorgen“

Ich habe mich gefreut, dass mir das Vertrauen geschenkt wurde. Ich habe immer gewusst, dass ich diese Aufgabe nicht allein heben werde. Nur im gemeinschaftlichen Team kann man Dinge in so herausfordernden Zeiten auch umsetzen.

Was ist der große Unterschied zwischen der Arbeit als Gewerkschafterin und jener als Ministerin? Ist es einfach, dass Sie nun mehr in der Öffentlichkeit stehen?

Die Frage, ob man in der Öffentlichkeit steht, ist für mich nicht so wichtig. Es ist vielmehr die Frage, was man macht, was man weiterbringen kann. Als Ministerin wird von mir auf Grundlage des Regierungsprogramms eine Umsetzung gefordert. Gewerkschafterin, das hat man im Herzen drinnen, das bleibt man. Den Respekt vor den Leistungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer habe ich natürlich auch ins Ministeramt mitgenommen.