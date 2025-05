Sepp Schellhorn zum Dritten, aber nur knapp: Der inzwischen zum Staatssekretär avancierte Goldegger Gastronom ist am Samstag bei der Neos-Landesversammlung in Salzburg zum dritten Mal zum Landessprecher der Liberalen gewählt worden. Ein überragendes Votum sieht allerdings anders aus - der 58-Jährige gewann die Abstimmung mit einer dünnen Mehrheit von lediglich 52 Prozent. Auf seinen 26-jährigen Herausforderer Ignacio Patt hatte Schellhorn nur wenige Stimmen Vorsprung.

"Die Bestätigung war da, auch wenn sie nicht so hoch ausgefallen ist", hieß es von Neos-Sprecher Simon Makart auf APA-Nachfrage. Auf Schellhorn entfielen 37 Stimmen, auf Patt 32 Stimmen. "Es war ein Weckruf, so ehrlich muss man auch sein", kommentierte der Sprecher die Lage. Die "komplette Bestätigung innerhalb der Organisation" werde man sich in den nächsten Jahren holen. "Sepp Schellhorn vereint Erfahrung und Innovationskraft - Eigenschaften, die Salzburg jetzt dringend braucht", streute Neos-Generalsekretär Douglas Hoyos dem Gewählten in einer Presseaussendung Rosen.

2012 erstmals Landessprecher

Schellhorn ist mit seiner heutigen Wahl bereits zum dritten Mal Landessprecher der NEOS in Salzburg. Zunächst stand er der pinken Landesgruppe von der Gründung 2012 bis Mitte 2014 vor. Als er der ins EU-Parlament wechselnden Angelika Mlinar in den Nationalrat nachrückte, folgte ihm als Landessprecher der Unternehmer Christian Dreyer, der sich aber zwei Jahre später aus beruflichen Gründen wieder zurückzog. Der Goldegger Gastronom übernahm erneut das Ruder in Salzburg.