"Sehr gute Truppe": Neos machen nach Kärnten-Wahl weiter

Die NEOS in Kärnten beraten am Donnerstag, wie es nach dem abermals verpassten Einzug in den Landtag weiter geht. Die Pinken unter dem Spitzenkandidat Janos Juvan erreichten bei der Wahl am Sonntag lediglich 2,59 Prozent.

Zum Köpferollen soll es bei der Zusammenkunft am Abend definitiv nicht kommen, wurde versichert. Im Gegenteil: Auch Bundesparteichefin Beate Meinl-Reisinger hat Juvan bereits den Auftrag zum Weitermachen erteilt.