Sebastian Kurz yanlış ifade suçlamasıyla suçlanıyor
ÖVP'nin eski başkanı, 18 Ekim'den itibaren İbiza Olayı Soruşturma Komitesi önünde yanlış beyanda bulunduğu için hesap vermek zorunda kalacak.
Eski Başbakan ve ÖVP lideri Sebastian Kurz'a İbiza U-Araştırma Komitesi'nde yanlış ifade verdiği gerekçesiyle Ekonomi ve Yolsuzluk Savcılığı (WKStA) tarafından suçlama yapıldı. Ayrıca zaten bir duruşma tarihi belirlendi. Kurz, 18 Ekim'den itibaren Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi'nde hesap vermek zorunda kalacak. Duruşma üç gün boyunca yapılacak ve kararlar 23 Ekim'de açıklanacak.
WKStA tarafından yanlış tanıklık suçlamasıyla Kurz'un yanı sıra uzun süreli güvendiği Bernhard Bonelli, Kurz'un yönetimi altında Başbakanlıkta Kabin Şefi ve onun halefi Alexander Schallenberg ile eski ÖVP Yardımcı Parti Başkanı Bettina Glatz-Kremsner de suçlanmıştır. İkisi de Kurz'un yanı sıra Büyük Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık sandalyesinde yer alacaklar.
Kurz'un yargılaması 18 Ekim'de başlıyor
108 sayfalık iddianame, WKStA'nın raporuna göre, bir hakim tarafından incelendi ve zaten 11 Ağustos'ta sunuldu. Mahkeme tarafından belirtilene göre, tüm dosya birkaç kutu oluşmalıdır. Duruşma 18 Ekim'e planlandı, diğer mahkeme tarihleri ise 20 ve 23 Ekim'dir - bu tarihlerde karar verilmesi bekleniyor.
Uzlaşma önergesinde, yasaları uygulayan kuruluş, yanlış ifade verme suçlaması için genellikle mümkün olan dava dışı anlaşmaya (uzlaşmaya) açıkça karşı çıkıyor. Belirli durumda, Kurz ve diğerleri suçlamalardan kaçınmak için - olası bir para cezasıyla birlikte - "sorumluluğu üstlenme eksikliği nedeniyle ve genel önleme nedenleriyle dava dışı anlaşma mümkün değil" olarak görülüyor WKStA tarafından.
Yetkili hakim Michael Radasztics, yetkili mahkeme tarafından KURIER'a doğrulandığı üzere, WKStA'nın Kurz ve diğerleri aleyhine yönelttiği suçlamaların temellendirilmesini değerlendirmesi gereken kişidir. Radasztics, eski bir devlet savcısı olup yedi yıl boyunca Eurofighter davasıyla ilgili sorumluydu. 2019 yılında davası elinden alınıp WKStA'ya devredildi.
Yerel Mahkemede hakimler rastgele atanır. Ayrıca, yetki devredilemez.
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