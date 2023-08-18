Sebastian Kurz yanlış ifade suçlamasıyla suçlanıyor

Eski Başbakan ve ÖVP lideri Sebastian Kurz'a İbiza U-Araştırma Komitesi'nde yanlış ifade verdiği gerekçesiyle Ekonomi ve Yolsuzluk Savcılığı (WKStA) tarafından suçlama yapıldı. Ayrıca zaten bir duruşma tarihi belirlendi. Kurz, 18 Ekim'den itibaren Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi'nde hesap vermek zorunda kalacak. Duruşma üç gün boyunca yapılacak ve kararlar 23 Ekim'de açıklanacak.

WKStA tarafından yanlış tanıklık suçlamasıyla Kurz'un yanı sıra uzun süreli güvendiği Bernhard Bonelli, Kurz'un yönetimi altında Başbakanlıkta Kabin Şefi ve onun halefi Alexander Schallenberg ile eski ÖVP Yardımcı Parti Başkanı Bettina Glatz-Kremsner de suçlanmıştır. İkisi de Kurz'un yanı sıra Büyük Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık sandalyesinde yer alacaklar.