Sebastian Kurz: "Man kann sich immer besser vorbereiten."

Am 26. Mai endete für Sebastian Kurz eine juristische Auseinandersetzung, die am 1. Juli 2021 mit dem Ibiza-U-Ausschuss ihren Anfang genommen hat. Der ehemalige ÖVP- und Regierungschef wurde im Falschaussage-Verfahren freigesprochen. In einem Statement nach dem Prozess sprach er "von einer sehr belastenden Zeit". Auf KURIER-Nachfrage sagt Kurz, was er bei einer nächsten Ladung als Auskunftsperson etwaig anders machen würde und warum er der Causa Beinschab Tool "Vorwürfe in sich zusammenfallen werden".