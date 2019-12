Schützenhöfer zum Landeshauptmann wiedergewählt

Punkt 12.22 Uhr wechselt Hermann Schützenhöfer vom Sitz im Plenum des Landtages auf seinen gewohnten, den des Landeshauptmannes. Schwarz-Rot wird am Dienstag vom neu zusammen getretenen Landtag mit 30 Stimmen gewählt, also nur von ÖVP und SPÖ. Die Regierung demonstriert Gemeinsamkeit, deutlich sichtbar: Auf den Sitzen wechseln sich schwarze und rote Poltiker ab.

Schützenhöfer hat sich zuvor sämtliche Kritik der Opposition angehört. Sie hat ihm hörbar nicht gefallen. "Wenn Sie sagen, die Alten sind wieder am Ruder - überlegen Sie gut", ruft er in Richtung der Grünen. "Der Werner Kogler ist ja ein ganz besonders Junger. Den kenne ich länger, als er alt ist."

Schützenhöfer kritisiert Kritiker

Auch von Stillstand will der ÖVP-Chef nichts hören. "Na, mit der Selbstüberheblichkeit wäre ich nicht ausgestattet. Ich bin nicht auf die Welt gekommen, um die SPÖ in einer nicht günstigen Position in der Regierung zu haben." Die Koalition habe 30 von 48 Stimmen, rüffelt Schützenhöfer die Kritiker. "Die SPÖ ist eine starke Partei. Ich lasse mich nicht in eine Schachtel hineinsetzen, der macht da etwas, was es in ganz Österreich nicht mehr gibt."