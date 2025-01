Schönborn-Nachfolge: Experte tritt Gerüchten entgegen

An diesem Mittwoch (22.) könnte es also so weit sein: Kardinal Christoph Schönborn feiert seinen 80. Geburtstag – der große Dankgottesdienst fand am letzten Samstag statt – und es wird damit gerechnet, dass an diesem Tag Papst Franziskus das Rücktrittsgesuch des Wiener Erzbischofs annimmt.