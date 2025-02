Interimskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) nimmt am Montag in Rom am Treffen der "Freunde des Westbalkan" in Rom teil und trifft danach die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Im Fokus des Gesprächs mit Meloni stehen zentrale EU-Themen, wie die gemeinsame Bekämpfung der illegalen Migration, die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit sowie die Stärkung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union, teilte das Bundeskanzleramt mit.

Geopolitische Krisenherde wie die Lage in der Ukraine und im Nahen Osten sollen ebenfalls erläutert werden. Schallenberg will auch die Transitsituation am Brenner thematisieren. "Für Österreich steht fest, dass eine langfristige und vernünftige Lösung für die leidgeplagte Bevölkerung in Tirol ausschließlich im Dialog gefunden werden kann", so Schallenberg.