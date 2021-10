Schallenberg: "Nuklearenergie ist eine tickende Zeitbombe"

Zwar könne es nicht sein, "dass sich ein Staat einseitig ausklinkt", jedoch habe er darauf Wert gelegt, dass hier die weitere Diskussion nicht nur auf dem Rechtsweg geführt werden kann, sagte Schallenberg kurz nach Mitternacht.

Neben der finanziellen Drohkulisse bedürfe es auch des Dialogs: "Die Mitgliedsstaaten haben auch eine gewisse Mitverantwortung bei diesen Prozess." Gerade Österreich wolle, dass das Zusammenwachsen mit den Staaten funktioniere, die nach 2004 zur EU kamen: "Wir sind ein großer Profiteur der Osterweiterung", unterstrich der Kanzler. Er erlebte den Versuch einer Diskussion auf Augenhöhe, "was ich für sehr wesentlich halte" - trotzdem sei der Sukkus der Diskussion: "Es gibt keine Werte à la carte, man muss sich zu diesen bekennen."

Atom-Debatte: "Interessante Tonalitäten"

Auf der Tagesordnung standen in erster Linie die steigenden Energiepreise, insbesondere jene für Gas. Schallenberg stellte nach harten Debatten fest: Es kam zu keiner Vermischung der aktuellen Situation mit dem Umstieg zu erneuerbaren Energien, dem Green Deal oder EU-Programm "Fit for 55". Zudem sei als zweiter Punkt die Atomenergie nicht einmal indirekt angesprochen worden. Österreich sei es zusammen mit Luxemburg gelungen, dies zu verhindern.

Der Bundeskanzler merkte in diesem Kontext an, dass er im Laufe der Atom-Debatte "interessante Tonalitäten" wahrgenommen hätte, so habe es von schwedischer Seite die Feststellung gegeben, dass Nuklearenergie aktuell nicht zu vermeiden, aber mittel- und langfristig trotzdem keine Lösung sei. Die Diskussion über Nuklearenergie werde nicht verschwinden, sagte Schallenberg Ö1: "Unsere Antwort ist ganz klar: Wir sehen Nuklearenergie weder als nachhaltig, noch als sicher. Das ist in Wirklichkeit eine tickende Zeitbombe."

Insgesamt sei man bei der Energiepreisfrage dazu übereingekommen, nicht vorschnell zu intervenieren: "Es wird festgestellt, dass die EU zu Energiepreisen beiträgt, die leistbar sind, aber gleichzeitig diese letztlich auch nicht sicherstellen kann", hier hob Schallenberg auch seine Einigkeit mit niederländischen Premier Mark Rutte hervor, die Erwartungshaltungen nicht zu überspannen. "Der jetzige Text ist ausgewogen", bilanzierte der Kanzler, er nehme die Lage ernst, sei aber nicht überzogen.