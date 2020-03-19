Şansölye Sebastian Kurz: „Evde kalın“

Evden çıkmak için sadece üç neden vardır:

İ ş ine gitmek

Market’den yemek almak

Yard ı ma ihtiya ç lar ı olan insanlara yard ı m etmek

İnternet’te son günlerde fazla sayıda yalan haberler yayılmıştı. Tansiyon veya kalp yetmezliği ilaçları kullanan insanlar bunları şüphesiz devam kullanabilir. Gelecek günlerde Suların veya Elektriklerin kesilmesi yanlıştır ve Süpermarketlerde yeterince gıda ürünleri vardır. Yalan haber uydurmak bir suçtur ve Polis tarafından mahkemelere bildiriliyor. Hastalık belirtilerinde aramanız gereken Numara 1450. Lütfen hastanelere gitmeyin. Test yapmak için Sağlık hizmeti eve geliyor. Virüsle ilgili bilgi almak istiyorsanız AGES’i arayabilirsiniz: 0800 555 621. (Sadece almanca bilgi veriliyor)