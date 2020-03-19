Şansölye Sebastian Kurz: „Evde kalın“

Avusturya’da Corona Virüs hastası 1600 kişiyi aştı. Virüsün dağıtımını sınırlamak için Avusturya hükümeti çok sayıda önlem aldı.
Corona Virüsü tüm dünyada etkisini gösteriyor. Avusturya da yaşayan insanlar için son haftadır hayat tamamen değişmişdurumda. Hükümetin aldı en önemli önlemler bir arada:
- Açık havada beş kişi den fazla olan toplantılar tamamen yasaktır
- Spor alanları, parklar ve halka acık yerler kapatılmıştır
- Avusturya’da yaşayan insanların kendilerini izole etmeleri istenir
- Sadece ayni evde yaşayan insanlarla temasa geçmeleri istenir
- Restoranlar kapalıdır
- Gıda ürünleri Süpermarketlerden veya Restoranların teslim servislerinden alınmaktadır
- Bütün okullar iki hafta için kapanmıştır
- Matura sınavları iki hafta ertelenmiştir
- Viyana’da Kurzparkzone kalkmıştır
- Ekonomiye yârdim etmek ve işsizliği önlemek için, hükümet 38 Milyar euroluk bir yardım paketi hazırlamak üzere
- Tirol eyaleti karantina altında
- Süpermarketler, Eczaneler, Bankalar, benzin İstasyonları ve Trafikler açık kalıyor
- AMS yoğun talep üzerine işlemlerini Telefon ve Internet üzerinden yapıyor
- Finanzamta sadece önce den randevu alan kişiler girebiliyor
- Metrolar her üç dakika da bir kalkıyor, 20. Mart’tan itibaren Metrolar geceleri kalkmayacak
- Hastane ziyaretleri yoğun bakim, çocuklar ve Doğum İstasyonu haric yasaktır
Evden çıkmak için sadece üç neden vardır:
- İşine gitmek
- Market’den yemek almak
- Yardıma ihtiyaçları olan insanlara yardım etmek
İnternet’te son günlerde fazla sayıda yalan haberler yayılmıştı. Tansiyon veya kalp yetmezliği ilaçları kullanan insanlar bunları şüphesiz devam kullanabilir. Gelecek günlerde Suların veya Elektriklerin kesilmesi yanlıştır ve Süpermarketlerde yeterince gıda ürünleri vardır. Yalan haber uydurmak bir suçtur ve Polis tarafından mahkemelere bildiriliyor. Hastalık belirtilerinde aramanız gereken Numara 1450. Lütfen hastanelere gitmeyin. Test yapmak için Sağlık hizmeti eve geliyor. Virüsle ilgili bilgi almak istiyorsanız AGES’i arayabilirsiniz: 0800 555 621. (Sadece almanca bilgi veriliyor)