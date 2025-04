Russische Vertreter auch bei Weltkriegsgedenken in Wien unerwünscht

In den nächsten Tagen und Wochen stehen auch in Österreich die offiziellen Feierlichkeiten anlässlich des heurigen Jubiläumsjahres an. Am 80. Jahrestag der Wiedererrichtung der Republik Österreich lädt Bundespräsident Alexander Van der Bellen am 27. April zu einem Staatsakt in die Hofburg. Die Festrede hält der prominente Historiker Sir Christopher Clark.

Obwohl die Rote Armee 1945 einen wesentlichen Beitrag zur Befreiung Österreichs geleistet hatte, sind Vertreter Russlands angesichts des Angriffskriegs auf die Ukraine bei den Feierlichkeiten nicht erwünscht. „Zum Staatsakt wurden Botschafter aus Ländern der EU sowie aus UK, USA, Liechtenstein, der Schweiz, dem Vatikan und Mexiko eingeladen“, heißt es knapp aus der Präsidentschaftskanzlei.