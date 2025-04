Darf ein rumänischer Nationalist in Vösendorf wahlkämpfen?

Unabhängig davon: Darf ein ausländischer Politiker in Österreich überhaupt eine Wahlkampf-Veranstaltung abhalten?

Die für Veranstaltungen und Versammlungen zuständige Bezirkshauptmannschaft Mödling teilt jedenfalls mit, dass "im Vorfeld weder eine Anmeldung nach dem NÖ Veranstaltungsgesetz, noch eine Anzeige nach dem Versammlungsgesetz 1953 eingelangt ist, welche Anlass für eine behördliche Prüfung gegeben hätte". Die Bezirkshauptmannschaft will die KURIER-Anfrage nun zum Anlass nehmen, "den genaueren Sachverhalt zu erheben und entsprechend zu prüfen."

Tatsächlich wurde das Versammlungsgesetz dahingehend 2017 verschärft – auf Initiative des damaligen Innenministers Wolfgang Sobotka (ÖVP). Auslöser waren Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Österreich. "Man kann sich nicht von einem fremden Staat politische Auseinandersetzungen ins Land tragen lassen", begründete Sobotka den Vorstoß.

Aber Simion darf das

Sind Simions Ansichten damit vereinbar? Es handelt sich zumindest um einen Grenzfall. Der 38-Jährige gilt in der Republik Moldau und der Ukraine als "persona non grata". In Moldawien, weil er für dessen "friedliche" Wiedervereinigung mit Rumänien eintritt.

Das ist in diesem Zusammenhang aber irrelevant. Das Gesetz bezieht sich nämlich auf "Drittstaatsangehörige", worauf auch das Innenministerium verweist. Darunter fallen laut Definition keine EU-Staaten wie Rumänien, die Türkei beispielsweise schon. Hätte es sich um einen türkischen Politiker gehandelt, wäre laut Versammlungsgesetz die Bundesregierung für ein etwaiges Verbot der Veranstaltung zuständig gewesen.

Simion sorgte bereits vor drei Wochen für Schlagzeilen in Österreich. Am 21. März besuchte er auf Einladung des FPÖ-nahen Historikers Ronald Schwarzer ein Barockkonzert in Wien – gemeinsam mit Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ).