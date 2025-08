Tausende zivile Opfer sind zu beklagen, Hunderttausende leiden in Gaza Hunger und rund 50 Israelis werden nach wie vor von der Terrororganisation Hamas als Geisel gehalten. Wie viele davon noch am Leben sind, das ist unklar.

Dezidiert dagegen spricht sich Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka im KURIER-Gespräch aus. "Ich frage mich: Welchen Palästinenser-Staat will man jetzt anerkennen? Mit welchen Grenzen? In welcher Autorität? Geht es um die Anerkennung von Mahmoud Abbas, der seit über 26 Jahren keine Wahlen durchgeführt hat?", kritisiert Sobotka nicht nur die EU und deren Spitzenrepräsentanten, sondern auch Hilfsorganisationen vor Ort.

Die Kritik an Israel wird lauter, die Stimmen, einen Palästinenser-Staat anzuerkennen mehren sich. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron als auch Großbritanniens Premier Keir Starmer erwägen öffentlich die Anerkennung.

"Ich halte die Situation und Rolle des Roten Kreuzes für unerträglich. Man hat die Geiseln zwei Jahre lang nicht besucht, man hat das Rote Kreuz in seiner Verantwortung, den Geiseln zu helfen, nie herausgefordert. Die UNO kann ich in diesem Fall gar nicht ernst nehmen, obwohl ich sie sonst als wesentliche Organisation ansehe."

RK-Präsident bedauert "Falschbehauptungen"

Das Rote Kreuz spricht auch ob Sobotkas Äußerungen von "falschen Behauptungen". Präsident Gerald Schöpfer "bedauert, feststellen zu müssen, dass es in den vergangenen Tagen zu falschen Behauptungen über die Rolle des Roten Kreuzes in Gaza gekommen ist. Das Rote Kreuz ist ein neutraler Vermittler und setzt um, was zwischen den Konfliktparteien vereinbart wurde".

Exakt so handle die Hilfsorganisation seit ihrer Gründung 1863 gegenwärtig in mehr als 120 bewaffneten Konflikten.