Im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die rechtsextreme deutsche Gruppierung "Sächsische Separatisten" ist nun offenbar auch ein hochrangiger Mitarbeiter von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) ins Visier der Ermittler geraten.

Wie der ORF in der ZIB1 am Freitag berichtete, hätten Verfassungsschützer in einem Forsthaus im Bezirk Krems-Land NS-Devotionalien und Munition gefunden. Der Mitarbeiter - laut ORF handelt es sich um Rene Schimanek, Büroleiter von Rosenkranz - habe zum Zeitpunkt der Hausdurchsuchung dort seinen Hauptwohnsitz gehabt.