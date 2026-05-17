Das Reha-Zentrum Alland, in dem ich Anfang des Jahres drei Wochen verbrachte, ist auf Stoffwechselerkrankungen spezialisiert. Das heißt: Die meisten Patientinnen und Patienten dort sind so übergewichtig, dass es nicht mehr gesund ist.

Aber anders, als Freunde und Verwandte glauben („Wie viel hast schon abgenommen?“), ist das keine Diätklinik, sondern eine Art Bootcamp, in dem einem vorgelebt wird, wie man sich richtig ernährt. Kurzfassung: Man soll 1) nicht zu viel, 2) das Richtige und 3) keine Zwischenmahlzeiten essen.

Kostenloser Wellness-Urlaub? Na ja: Es gibt Selbstbehalt (mehr als 500 Euro), und spätestens, wenn man um 17 Uhr beim Abendessen sitzt, weiß man, dass so ein Reha-Zentrum dann doch mehr Spital als Hotel ist. Alland gilt als „Kaserne“ unter den Reha-Zentren. Zapfenstreich ist um 22 Uhr, danach sind die Türen versperrt. Ein Vorarlberger Feuerwehrkommandant, der auswärts gefeiert hat, ist einmal nach Mitternacht mit seinem Feuerwehrschlüssel eingestiegen (und erwischt worden).

Der Tag beginnt früh (Frühstück um sieben) und ist gut gefüllt mit Terminen. Körperliche Einheiten (Kraftkammer, Wassergymnastik, Nordic Walking) stehen ebenso auf dem Programm wie Vorträge oder Einzelgespräche von und mit Diätologinnen und Trainern, Ärztinnen und Psychologen.