Regierung: Match um die Edtstadler-Nachfolge

Die wiederkehrenden FPÖ-Attacken auf Moser entspringen nicht nur Revanchegefühlen, weil Moser von Blau zu Türkis wechselte. Auch das Match, welche Partei die schwierigen Brocken anpacken muss, führt zu den Reibereien.

Mit dem Nachweis, die Bevölkerung massiv entlastet zu haben, will die FPÖ in die Nationalratswahl 2022 ziehen. FPÖ-Finanz-Staatssekretär Hubert Fuchs hat intern vorgerechnet, dass am Ende der Periode 40,4 Prozent Abgabenquote erreicht sein werden. 2019 hält Österreich bei 42,1 Prozent, fehlen also 1,7 Prozent des BIP, das sind grob gerechnet 6,5 Milliarden Euro, die die Regierung bei abflauender Konjunktur wird auftreiben müssen.