Regierung berät: Anschober und Kurz wollen am Freitag Massentests präsentieren

Als Bundeskanzler Sebastian Kurz am vergangenen Sonntag via ORF-Pressestunde erklärt hat, dass Österreich die Corona-Pandemie bald mit dem slowakischen Modell der Massentests bekämpfen wird, da überraschte er damit nicht nur Beobachter, sondern ein Stück weit auch den Koalitionspartner. Bis "Ende der Woche" wolle man die Strategie präsentieren, sagte Kurz. Und es sieht so aus, als könne die Regierung diese Ankündigung einhalten. Donnerstagabend berieten Regierungsvertreter im Kanzleramt die Details der Massentests; am Freitag sollen Strategie und Rahmen bei einer Pressekonferenz der breiteren Öffentlichkeit vorgestellt werden. Kurzfristig absagen musste für das Treffen Verteidigungsministerin Klaudia Tanner - sie ist nach einem Covid-19-Fall im privaten Umfeld zwar nicht infiziert, als K1-Person aber die nächsten zehn Tage in Quarantäne.

Kanzler Kurz beschrieb den slowakischen Weg am vergangenen Sonntag als dezidiertes Erfolgsmodell. Wie berichtet wurden in der Slowakei innerhalb von nur zwei Tagen mehr als drei Millionen Bürger getestet; wer kein negatives Testergebnis nachweisen konnte, musste zehn Tage in Hausarrest und durfte unter strengsten Strafandrohungen auch nicht zur Arbeit fahren.