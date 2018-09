Rechtsdraußen: Fehltritte, die FPÖ-Karrieren beendeten

Udo Landbauer

Nicht ganz in diese Liste passt der niederösterreichische FPÖ-Politiker Udo Landbauer. Nach dem Skandal um NS-Liedtexte im Liederbuch der Burschenschaft Germania (deren ehem. Vorsitzender Landbauer ist) kurz vor der Landtagswahl legte Landbauer alle politischen Funktionen zurück und stellte seine Mitgliedschaft in der FPÖ ruhend. Er nahm sein Landtagsmandat nicht an und trat als Stadtrat in Wiener Neustadt zurück. Bei den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wurde Landbauer als Zeuge, nicht als Beschuldigter geführt, im August wurden sie wegen Verjährung eingestellt. Nun steht Landbauer vor einem Comeback: FP-Chef Strache will Landbauer zum Klubchef im NÖ-Landtag machen.

Markus Hüttenmeyer

Dem Salzburger Landesobmann der FPÖ-Jugendorganisation RFJ, Markus Hüttenmeyer wurde im Mai 2018 ein Facebook-Posting aus dem Jahr 2009 zum Verhängnis. Darin zitierte er den Nationalsozialisten Hansjörg Männel: "Für uns Nationalsozialisten darf das Bekenntnis zu einer Weltanschauung niemals zur Phrase werden.“ Nachdem die grüne Landtagsabgeordnete Simon Heilig-Hofbauer auf das Posting aufmerksam gemacht hatte, legte Hüttenmeyer noch am selben Tag seine Funktionen in der FPÖ zurück.

Videokommentar: Helmut Brandstätter über die Causa Keyl