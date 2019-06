Rechts-Bündnis im EU-Parlament kommt nur halbstark daher

Sie wollten die zweitstärkste Kraft im Europäischen Parlament werden, die vereinigten rechtspopulistischen Parteien in der EU. Doch die neue, rechte Fraktion, die sich am Donnerstag in Brüssel als „Identität und Demokratie“ (ID) vorstellte, bleibt kräftemäßig weit hinter ihren ursprünglichen Erwartungen zurück.

Mit 73 Abgeordneten von insgesamt 751 EU-Parlamentariern spielt sie nur die fünftstärkste Rolle. Die FPÖ ist dabei, hat mit drei Abgeordneten aber nicht das große Sagen.

Präsident und damit Gesicht der neuen Allianz der Rechtspopulisten ist Marco Zanni, der Italiens Lega-Chef Matteo Salvini nicht nur ähnlich sieht, sondern sich auch so anhört: Alle „Versuche, einen europäischen Superstaat zu schaffen“, will er bekämpfen. Die nationalen Staaten bräuchten wieder viel mehr Raum und Flexibilität.

Und der Chef der deutschen AfD, Jörg Meuthen, pflichtet ihm bei: „Unser Ziel ist nicht die Zerschlagung der EU. Aber wir sagen Nein zur weiteren Kompetenzanmaßung der EU, Nein zur Entmündigung der Nationalstaaten. Wir sind nicht hierher gekommen, um uns Freunde zu suchen, sondern um Stachel im Fleisch der Eurokraten zu sein.“

Um im EU-Parlament aber tatsächlich ihre Politik für ein „ Europa der Vaterländer“ umzusetzen, fehlt es der neuen Rechtsfraktion schlicht an Masse. Alle Versuche, auch die beiden anderen EU-skeptischen Fraktionen zu einer mächtigen „Super-Rechtsgruppe“ zusammenzubringen, sind gescheitert.