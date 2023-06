Rauch: "Nicht mit Kredit-, sondern mit eCard ärztliche Leistung bekommen"

Die Novelle sieht auch vor, bürokratische Hürden zu erleichtern und der Ärztekammer das Veto-Recht zu entziehen. Die Zustimmung der Ärztekammer, die tendenziell auf der Bremse beim Ausbau der Einheiten stand, soll künftig nicht mehr notwendig sein.

"Zuerst digital, dann ambulant, dann stationär"

Rauch will weiters verstärkt auf Digitalisierung setzen: "Die erste Reaktion darf nicht mehr sein, in die Spitalambulanz zu gehen." Der Minister denkt an eine Smartphone-App, die erste Abklärungsmaßnahmen erkläre, sowie an den Ausbau der Wiener Gesundheitsberatung 1450 zu einer Hotline, um Vorkehrungen abzuwickeln. "Alles was digital geht, digital abwickeln. Dann ambulant, dann stationär."

