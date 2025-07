Die E-Control stellt Betreibern von Photovoltaikanlagen ab 2027 Einspeiseentgelte in sehr niedriger Höhe in Aussicht. Das von der Regierung geplante Netzentgelt für ins Netz eingespeisten Sonnenstrom werde nicht gleich hoch sein wie das Netzentgelt für den Strombezug. Es werde im "kleinen Cent-Bereich" sein, sodass die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen nicht infrage gestellt sei, sagte E-Control-Vorstand Alfons Haber am Dienstag auf einer Fachveranstaltung der Behörde.

Die Pläne, die Betreiber von PV-Anlagen auf Hausdächern künftig zur Kasse zu bitten, hatten für viel Kritik gesorgt. Die Dreier-Koalition aus ÖVP, SPÖ und Neos hatte ihren Entwurf für das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) vor kurzem vorgelegt. Für den Beschluss des Gesetzes sind auch die Stimmen von FPÖ oder Grünen nötig.