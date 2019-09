Prominente Reaktionen auf die Wahl: "Wie ich befürchtet habe"

Marc Janko, Ex-Fußballer und Nationalspieler

"Ich habe das Gefühl, dass sich die Menschen wieder mehr für Politik interessieren und sich mit vielen Themen beschäftigen. Für mich ein positives Zeichen. Es gibt mehr Diskurs, wie es mit dem Land weitergehen soll. Zudem treten viele junge Menschen, die noch nicht wahlberechtigt sind, für ihre Interessen ein. Das war in der Vergangenheit nicht immer so. Ich fand es ehrlich gesagt schade, dass es Im Wahlkampf viel zu wenig um Inhalte gegangen ist, als vielmehr um Konstrukte und Verstrickungen in diverse Dinge. Das hatte mehr mit einem Untersuchungsausschuss als mit einem Wahlkampf zu tun. Umso interessanter finde ich daher, dass Peter Pilz den Einzug in den Nationalrat nicht geschafft hat, denn der Untersuchungsausschuss war seit jeher sein Metier. Ungeachtet dessen, wer nun mit wem eine Regierung bilden wird: Wichtig wird meiner Meinung nach sein, dass endlich konkrete Maßnahmen getroffen werden bezüglich der Umweltbelastungen. Diese Maßnahmen sollten so sozial wie möglich sein, weil sie ohnehin schmerzen werden. Das ist ganz einfach der Preis, den wir alle weltweit zahlen müssen für die Versäumnisse der letzten Jahre. Dabei wird es auch viele Grenzfälle geben, wo die Politik aufgefordert ist, für eine Abfederung zu sorgen."