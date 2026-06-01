Pride-Monat: Grüne legen zum Auftakt Fünf-Punkte-Plan vor

Die Grünen läuten mit der Präsentation eines Fünf-Punkte-Plans zur Verbesserung von Rechten und Schutz der LGBTIQ-Community den Pride-Monat Juni ein. Bei einer Pressekonferenz am Montag in Wien bekräftigten Alma Zadic, stellvertretende Klubobfrau und Justizsprecherin der Grünen, und LGBTIQ+-Sprecher David Stögmüller, es könne "keine Gerechtigkeit ohne queere Rechte" geben. Mit ihrem Appell richteten sie sich vor allem an die zwei größten Regierungsparteien ÖVP und SPÖ.

Zu den Forderungen zählt etwa eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Hass und queerfeindlicher Gewalt gegen Menschen, die sich als lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, intergeschlechtlich oder als Angehörige einer anderen sexuellen Minderheit identifizieren. "Wenn Menschen Angst haben müssen, sie selbst zu sein", sei das "kein Randthema". Vielmehr gehe es um "Sicherheit", mahnte Zadic.

Verbot von Konversionstherapien

Ein weiterer Punkt ist das Verbot von Konversionstherapien, die darauf abzielen, die sexuelle Orientierung oder die Geschlechtsidentität zu verändern. "Die Realität ist erschreckend", begründete Stögmüller die Forderung. Einer europäischen Studie zufolge sei eine von vier Personen aus der Community mit einer solchen Therapie konfrontiert.