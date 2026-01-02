Postenschacher-Vorwurf: Prozess gegen Wöginger wird am 11. Februar fortgesetzt

Für die Wiederaufnahme des Postenschacher-Prozesses rund um ÖVP-Klubobmann August Wöginger stehen nun die Termine fest. Das Verfahren wird am 11. Februar am Linzer Landesgericht fortgesetzt. Angesetzt sind mehrere weitere Termine, ehe am 21. April das Urteil verkündet werden soll.

Wöginger und zwei weiteren Angeklagten wird vorgeworfen, bei der Besetzung eines Führungspostens im Finanzamt Braunau dafür gesorgt zu haben, dass ein Parteifreund gegenüber einer besser qualifizierten Beamtin bevorzugt wurde. Das ursprüngliche Verfahren endete im Herbst 2025 mit einer Diversion. Diese wurde aber vom Oberlandesgericht Linz gekippt. Das Verfahren muss fortgesetzt werden.

Wöginger hatte zuletzt betont, auch im Falle einer erstinstanzlichen Verurteilung Klubchef bleiben zu wollen. Auch die Partei stellt sich hinter ihren Spitzenfunktionär.