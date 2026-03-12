Inland

"Reiner Populismus": Bundesrat will sich nicht abschaffen lassen

Die Neos machten nach ihrer Klubklausur den Vorschlag, den Bundesrat und nicht-amtsführende Stadträte abzuschaffen.
12.03.2026, 10:25

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

++ THEMENBILD ++ WIEN-WAHL: LÄNDERPORTRÄT WIEN: PARLAMENT

Zusammenfassung

  • NEOS fordern die Abschaffung des Bundesrats, stoßen dabei aber auf breite Ablehnung.
  • Bundesratspräsident Stotter und Tirols Landeshauptmann Mattle verteidigen den Bundesrat als wichtiges föderales Korrektiv.
  • Alle anderen Parteien lehnen den Vorschlag der NEOS ab, eine Umsetzung ist daher nicht absehbar.

Die Bundesratssitzung am Donnerstag hat mit scharfer Kritik an den Neos begonnen. 

Die kleinste der drei Regierungsparteien ließ Anfang der Woche mit dem Vorstoß aufhorchen, die Kammer abschaffen zu wollen. "Höchst problematisch" nannte dies Bundesratspräsident Markus Stotter. Auch der derzeitige Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle (beide ÖVP), warf den Pinken "reinen Populismus" vor.

Warum die Neos den Bundesrat abschaffen wollen

"Föderales Korrektiv"

Mattle, der in der ersten Jahreshälfte den Vorsitz führt, stellte diesen unter das Motto "Bergauf für Österreich". Und "bergauf" gehe es nur "gemeinsam, mit und nicht ohne die Bundesländer". Die Länderkammer sei "föderales Korrektiv", die Kritik, dass diese lediglich Gesetzesbeschlüsse des Nationalrats durchwinke, kann Mattle nicht nachvollziehen. Allein die Tatsache, dass es die Länderkammer gebe, bedeute ja, dass schon im Gesetzwerdungsprozess an die Länder gedacht werde.

Zweikammersysteme sind Bestandteile zahlreicher funktionierender Demokratien, betonte Mattle. "Der Vorschlag wundert mich noch mehr, weil er von einer Partei kommt, die ja ganz stark für die Demokratie, Liberalismus und Parlamentarismus einsteht", meinte Mattle weiter. Durch die Abschaffung dieses Systems schwäche man letzteren.

Ein Jahr Stadtregierung: Neos wollen mehr Transparenz in Baden

Mattle und Stotter wollen nicht, dass man am Föderalismus rüttelt. "Ein Bundesland wie Tirol, das nur elf Prozent der Fläche nutzen kann, wird eine andere Bauordnung brauchen als ein Flächenbundesland, wie es Niederösterreich ist". Genauso stünden Kleinstschulen in Tirol vor anderen Herausforderungen als Schulen mit vielen Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache in der Bundeshauptstadt, führte der Landeshauptmann zwei Beispiele ins Treffen.

Keine Koalitionsmehrheit

Kommen dürfte es dazu in nächster Zukunft wohl aber ohnehin nicht. Nachdem die Neos ihren Vorschlag, eines der Ergebnisse der Klubklausur, am Montag öffentlich machten, kam ein promptes "Nein" aus den Bundesparteien der beiden Koalitionspartner ÖVP und SPÖ. Auch die Freiheitlichen und die Grünen sprachen sich in der Sitzung am Donnerstag gegen den pinken Vorstoß aus.

Anton Mattle ÖVP Niederösterreich
Agenturen, sif  | 

Kommentare