Gezwungen zur Teilzeit? "Freiwilligkeit ist hoch", sagt Forscherin

In allen wohlhabenden Ländern gebe es einen Trend zu Teilzeit. In Österreich sei er aber besonders stark ausgeprägt. Ausnahmen: Amerika, Niederlande und Großbritannien, also Länder mit „traditionell starkem Arbeitsethos“ und geringeren Sozialleistungen, so Köppl. In Österreich profitiere man leider einkommensmäßig unterdurchschnittlich von einem Wechsel von Teilzeit auf Vollzeit - eine Konsequenz der starken Steuerprogression bei mittleren Einkommen. Der ultimative Vorschlag dagegen wäre eine Flat Tax, von den Neos kurz eingebracht, was bei den momentanen Budgetproblemen aber unrealistisch sei.

uung - den sie für wichtig hält - die Vollzeitarbeit sprunghaft erhöhen werde. Denn in Österreich bleibe man gerne und sehr lang bei den Kindern daheim. Die Professorin rührt auch noch. an weiteren Tabus: Die These, dass ein späterer Pensionsantritt (den sie befürwortet), nur die Altersarbeitslosigkeit erhöhen würde, stimme einfach nicht. Das könne man an der derzeit schrittweise Erhöhung des ASVG-Frauenpensionsantrittsalter gut beobachten. Wichtig wären aber Reformmaßnahmen bei der Pflege: Sobald ein Elternteil pflegebedürftig werde, erhöhe sich die Teilzeitquote bei Frauen signifikant, sagt Köppl. Abgesehen davon wünscht sie sich auch eine neue Einkommenskurve - mehr Geld im mittleren Alter, wo man in der Regel viel zu investieren habe, später eine Abflachung. Damit rüttelt sie am in Österreich besonders ausgeprägten „Senioritätsprinzip’“. Auch die Witwenpension schade der Arbeitsbereitschaft der Frauen. In Schweden habe man das vor einigen Jahren geändert, was positive Effekte gehabt, nebenbei bemerkt aber auch für weniger Ehen und mehr Scheidungen gesorgt habe.

Insgesamt müsse man schauen, dass auch Ältere länger arbeiten, so die Forscherin. Österreich liege international m Spitzenfeld bei den Ausgaben für Pensionen, der Bundeszuschuss steige jährlich stark an. Da könne sich auch die ÖVP nicht einfach abputzen.